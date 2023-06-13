Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
Останки погибшего при нападении акулы россиянина передали для отправки в Россию
Общество
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 17
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Мир
Лукашенко объяснил помилование Протасевича его раскаянием
Туризм
Росавиация заявила об обсуждении возобновления авиасообщения с Филиппинами
Армия
ВКС России нанесли удары по местам резервов ВСУ и складу боеприпасов
Авто
В России стартовали продажи городского кроссовера Jetour Dashing
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Отопительный сезон подошел к завершению в Петропавловске-Камчатском

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отопительный сезон завершится в Петропавловске-Камчатском 14 июня. Соответствующее постановление подписано в администрации городского округа.

В летний период в каждом районе запланированы работы на сетях, связанные с отключением воды. Продолжительность опрессовок составляет две недели. График отключений приводит ИА KamchatkaMedia.

На прошлой неделе отопительный сезон завершился в Южно-Сахалинске. Лишь в социальных учреждениях подача тепла продлится до 1 июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023