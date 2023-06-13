Отопительный сезон подошел к завершению в Петропавловске-Камчатском

Отопительный сезон завершится в Петропавловске-Камчатском 14 июня. Соответствующее постановление подписано в администрации городского округа.

В летний период в каждом районе запланированы работы на сетях, связанные с отключением воды. Продолжительность опрессовок составляет две недели. График отключений приводит ИА KamchatkaMedia.

На прошлой неделе отопительный сезон завершился в Южно-Сахалинске. Лишь в социальных учреждениях подача тепла продлится до 1 июля.