Житель Комсомольска-на-Амуре отдал мошенникам 5,58 млн рублей

Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 60-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край). Мужчина лишился 5,58 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Злоумышленник убедил пенсионера, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Хабаровчанин согласился оформить кредиты, а также перевести накопления на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Еще одна жительница Комсомольска-на-Амуре лишилась 100 тыс. рублей. Злоумышленники убедили 67-летнюю женщину перевести накопления на «безопасный» счет. Еще двое граждан по аналогичной схеме лишились 100 тыс. и 350 тыс. рублей.

В Красноярске пенсионерка из-за мошенников продала квартиру и оформила кредиты. Злоумышленники убедили потерпевшую перевести все средства на «безопасный» счет. Ущерб составил 14,3 млн рублей.