Американист допустил колоссальный удар по репутации Байдена из-за дела о коррупции

Репутации президента США Джо Байдена может грозить колоссальный удар, если будут доказаны его связи с руководством украинской компании Burisma. Об этом 13 июня «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Это действительно, конечно, скандальная история. И если все факты подтвердятся, что Джо Байден и [его сын] Хантер Байден получали взятку каждый по $5 млн от Burisma, то, конечно, репутационный удар будет колоссальный», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, реальных судебных проблем Байдену-старшему не грозит, так как он действующий президент, и министерство юстиции, и федеральные прокуроры никогда не будут заводить уголовные дела в отношении него.

«Но республиканцы, конечно, уже грозят ему импичментом, но это тоже ни к чему не приведет, учитывая, что у республиканцев шаткое большинство в палате представителей, а в сенате большинство за демократами. Там, конечно, никогда никто не наберет две трети голосов в поддержку импичмента Байдена, это просто нереально», — сказал Дудаков.

Однако тюремное заключение может ждать сына Байдена, отметил политолог. Тогда американский лидер будет стоять перед выбором: либо наблюдать за тем, как его сын оказывается за решеткой, либо выписывать ему президентское помилование, но это станет отдельным репутационным ударом, подчеркнул собеседник «Известий».

Дудаков сообщил, что это в первую очередь повлияет на ход президентской гонки, а именно ослабит позиции Байдена и демократов и усилит позиции республиканцев.

«Но здесь тоже нужно понимать, что, например, у [кандидата в президенты США Дональда] Трампа есть свои судебные проблемы. И если Трамп с Байденом будут так воевать, то и в отношении одного, и в отношении другого будет высказываться огромное количество обвинений. Поэтому судебные войны будут, конечно, во многом решать исход этой президентской гонки», — объяснил американист.

Кроме того, политолог допустил, что информация о связях Байдена с украинской компанией может в дальнейшем отразиться на военной помощи Вашингтона Киеву.

«Любой скандал, который связывает Байдена с Украиной в коррупционном аспекте, конечно, осложняет задачу того, чтобы пробивать следующие большие транши Киеву, после того как нынешний бюджет закончится», — заключил Дудаков.

Накануне конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma.

10 июня экс-президент США Трамп указал, что Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же Трамп пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.

В марте в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.