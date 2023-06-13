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Житель Алексеевска рассказал подробности аварии двух танкеров на реке Лене

Житель поселка Алексеевск: у получившего повреждение танкера на реке Лене пробит задний бак
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Фото: соцсети
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Танкер «Ерофей Хабаров», который накануне столкнулся с другим танкером у поселка Алексеевск Иркутской области на реке Лене получил пробоину заднего бака. Об этом 13 июня рассказал корреспонденту «Известий» местный житель Юрий Колпачков, ставший очевидцем происшествия.

«Произошла течь заднего бака и пошел резкий запах бензина. Народ заволновался, но прошло время — река чистая, запаха никакого нет. Судно стоит на рейде поселка Алексеевское», — сообщил собеседник.

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Два танкера ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаров» столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области 12 июня. На фоне случившегося введен режим ЧС.

13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что после происшествия введен режим чрезвычайной ситуации, так как у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, и оно начало выливаться в акваторию.

Экипаж занялся перекачкой бензина в неповрежденную емкость и установил вокруг судна боновое ограждение, использовав 300 кг сорбента. Объем нефтепродуктов, которые попали в реку, устанавливается.

В этот же день в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что капитан одного из танкеров, который на реке Лене допустил столкновение с другим танкером, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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