Ребенок получил травму на спортивной площадке в Находке

Прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка на спортивной площадке в Находке (Приморский край). Пятилетний мальчик пострадал из-за тренажеров.

Инцидент произошел 12 июня на улице Дзержинского. По данным ИА PrimaMedia, ребенок пострадал в результате игры на уличной площадке. Прокуратура намерена дать оценку состоянию тренажеров и работам по их содержанию.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В апреле девочка 2019 года рождения получила травмы на детской площадке в Евпатории. Часть качелей упала ребенку на ногу. Следственный комитет инициировал проверку по факту происшествия.