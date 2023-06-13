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Лукашенко заявил о намерении Минска выдать Сапегу России еще до суда

Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела выдать Сапегу России еще до суда
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Фото: ТАСС/Пресс-служба губернатора Приморского края
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Белорусская сторона хотела выдать осужденную в республике россиянку Софью Сапегу РФ еще до суда, но процесс затянулся. Об этом заявил во вторник, 13 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент подписал указ о помиловании Сапеги 7 июня. В тот же день россиянку передали делегации Приморского края. Она поблагодарила Лукашенко за помилование, отметив, что такая возможность выпадает не всем.

В мае прошлого года Сапегу приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Россиянке вменяли то, что в контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

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14 апреля генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги на ее передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Материалы для выдачи россиянки в РФ были переданы в Пресненский суд Москвы 24 апреля.

В том же месяце политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» предположил, что если перевод Сапеги в Россию произойдет, едва ли ее ждет помилование со стороны российского государства. Он отметил, что те обвинения, которые ей предъявляют в Белоруссии, — возбуждение социальной вражды и сбор сведений о сотрудниках правоохранительных органов — также достаточно серьезные с точки зрения российского законодательства. По его мнению, в России Сапега продолжит отбывать то наказание, которое она начала отбывать в Белоруссии.

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