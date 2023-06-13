Брянской полиции передали 25 новых автомобилей

В Брянской области автопарку полиции передали 25 единиц новой автотехники. Ключи полицейским от служебного транспорта передали начальник регионального УМВД Владислав Толкунов и представители региональной администрации.

Событие приурочили к Дню России. Передачу ключей провели во время общегородского инструктажа и развода нарядов управлений Росгвардии, МВД и МЧС.

Полицейских, сотрудников Росгвардии и спасателей наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и медалями за отличие и проявленную отвагу в выполнении служебных обязанностей, пишет NASHBRYANSK.RU.