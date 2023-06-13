Экс-работников ОПК РФ арестовали за работу на Украину

Бывших работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России арестовали за работу на Украину. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Там отметили, что арестованные передавали документацию изделий для Воздушно-космических сил (ВКС РФ) и готовились совершить подрывы на железнодорожных объектах. В частности, ими планировалось совершение терактов на железной дороге в Курской и Белгородской областях.

«Пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан РФ, агентов Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, <…> а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение <…> железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ФСБ.

У арестованных были обнаружены и изъяты 4 кг взрывчатого вещества, взрыватели, конструкторская документация и $150 тыс. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 275 (Государственная измена).

8 июня сообщалось, что арестованный по делу о госизмене учредитель и директор ростовской компании «ДЗ Консалтинг» Александр Деркунский приговорен судом к девяти годам колонии строгого режима. Деркунского арестовали по обвинению в госизмене в июне 2021 года.

Он через интернет получил от гражданина РФ результаты научно-исследовательских работ, связанные с созданием программно-аппаратного комплекса на основе новых технологий, не имеющих аналогов. Далее он, находясь за пределами страны, организовал серийное производство комплекса и осуществлял его распространение на коммерческой основе.