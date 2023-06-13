Генсек НАТО выразил обеспокоенность сближением России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность сближением России и Китая, а также заявил, что на фоне развития КНР в военной сфере Североатлантическому альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин.

Таким образом он отреагировал на проведенное в начале июня Воздушно-космическими силами (ВКС) России и Военно-воздушными силами (ВВС) Китая совместное воздушное патрулирование.

«Китай и Россия становятся всё ближе и ближе к друг другу <...>. Мы всё чаще видим совместные патрулирования военно-морские и воздушные России и Китая», — сказал он в интервью американскому телеканалу PBS 13 июня, трансляция которого шла на YouTube.

Кроме того, генсек НАТО считает, что вопросы безопасности больше не носят региональный характер, а стали глобальными. По его словам, регион Северной Америки и Европы сталкивается с угрозами глобального масштаба со стороны того, что Китай всё больше инвестирует в передовые военные возможности, в частности ядерное оружие, а также пытается «запугать соседей в мире».

Исходя из этого, Столтенберг предположил, что для альянса важно противодействовать возможным угрозам безопасности со стороны КНР, а также сплотиться против последствий в области безопасности, добавила «Газета.Ru».

7 июня Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование в шестой раз с 2019 года. По данным Минобороны РФ, продолжительность совместного полета составила около 8 часов. Прикрытие российских ракетоносцев и китайских бомбардировщиков осуществляли самолеты Су-30см, Су-35с ВКС России и Цзянь-11б ВВС Китая.

За день до этого министерство обороны КНР сообщило о проведении совместного патрулирования с РФ в воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей. Позднее китайская газета Global Times написала о том, что совместные российско-китайские патрули положительно влияют на обстановку в АТР и нейтрализуют провокационные действия США. Как заявил пекинский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй, подобные мероприятия представляют собой «мощный противовес» гегемонии Вашингтона.

Ранее 30 марта, официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество с Вооруженными силами (ВС) России, в том числе вместе с Российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, а также развивать взаимное доверие в военной сфере.