Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
Общество
Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Общество
В Минводах задержали участника нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году
Мир
Столтенберг заявил о возможном вступлении Швеции в НАТО уже в июле
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Генсек НАТО выразил обеспокоенность сближением России и Китая

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность сближением России и Китая, а также заявил, что на фоне развития КНР в военной сфере Североатлантическому альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин.

Таким образом он отреагировал на проведенное в начале июня Воздушно-космическими силами (ВКС) России и Военно-воздушными силами (ВВС) Китая совместное воздушное патрулирование.

«Китай и Россия становятся всё ближе и ближе к друг другу <...>. Мы всё чаще видим совместные патрулирования военно-морские и воздушные России и Китая», — сказал он в интервью американскому телеканалу PBS 13 июня, трансляция которого шла на YouTube.

Кроме того, генсек НАТО считает, что вопросы безопасности больше не носят региональный характер, а стали глобальными. По его словам, регион Северной Америки и Европы сталкивается с угрозами глобального масштаба со стороны того, что Китай всё больше инвестирует в передовые военные возможности, в частности ядерное оружие, а также пытается «запугать соседей в мире».

Исходя из этого, Столтенберг предположил, что для альянса важно противодействовать возможным угрозам безопасности со стороны КНР, а также сплотиться против последствий в области безопасности, добавила «Газета.Ru».

Громко на Тихом: что означают маневры флота России на Дальнем Востоке
Внезапная проверка сил ТОФ проходит на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, отмечают эксперты

7 июня Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование в шестой раз с 2019 года. По данным Минобороны РФ, продолжительность совместного полета составила около 8 часов. Прикрытие российских ракетоносцев и китайских бомбардировщиков осуществляли самолеты Су-30см, Су-35с ВКС России и Цзянь-11б ВВС Китая.

За день до этого министерство обороны КНР сообщило о проведении совместного патрулирования с РФ в воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей. Позднее китайская газета Global Times написала о том, что совместные российско-китайские патрули положительно влияют на обстановку в АТР и нейтрализуют провокационные действия США. Как заявил пекинский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй, подобные мероприятия представляют собой «мощный противовес» гегемонии Вашингтона.

Ранее 30 марта, официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество с Вооруженными силами (ВС) России, в том числе вместе с Российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, а также развивать взаимное доверие в военной сфере.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023