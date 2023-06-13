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Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное

Пожар на рынке «Садовод» полностью ликвидировали
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Фото: ТАСС/МЧС России
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На рынке «Садовод», расположенном на 14-м кме МКАД на юго-востоке Москвы, произошел пожар. Три павильона с товарами охватил огонь. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание. О ходе событий читайте в материале «Известий».

Пожар на рынке «Садовод» 13 июня — что случилось

По имеющимся данным, пожар начался в одном из павильонов и распространился на еще две торговые точки. О причинах возгорания информации пока нет. Прибывшим на место сотрудникам МЧС к 12:18 удалось полностью ликвидировать пожар.

Сведения о пострадавших уточняются.

Пожар на рынке «Садовод» 13 июня — видео

На поступивших в распоряжение «Известий» видно, как продавцы пытались вынести товар до того, как на него перекинется огонь. На рынке образовалось плотное задымление.

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