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Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 12:18 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в ведомстве сообщили, что в 11:43 возгорание локализовали на площади 30 кв. м. Подробности устанавливаются.

Пожар на рынке «Садовод», расположенном на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы, начался ранее в этот день. Сначала загорелся один павильон, вскоре огонь распространился еще на два.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на месте образовалось плотное задымление. Продавцы экстренно выносят товар из помещений.

Telegram канал «112» сообщил об одном пострадавшем при пожаре на рынке. Пострадавший отравился продуктами горения.

«Садовод» — один из крупнейших рынков Москвы. Ежегодно его посещают около 36,5 млн человек.

До этого, 27 мая, также сообщалось о пожаре на рынке.

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