Бухгалтер присвоила порядка 4,5 млн рублей в Тверской области

В Удомле Тверской области в городской суд передали материалы уголовного дела в отношении бухгалтера одной из компаний, которую обвинили в причастности к 18 эпизодам преступной деятельности.

Следствие установило, что 39-летняя женщина, используя служебное положение, проводила расходные кассовые ордера на сдачу наличных в банк на расчетный счет, но при этом вносила деньги не в полном объеме. Часть она присваивала себе и тратила их на свои нужды. Чтобы скрыть преступление, обвиняемая подделывала документы.

В частности, деньги двух организаций и одного физлица бухгалтер переводила на разные расчетные счета и обналичивала их. Ущерб от ее действий оценили в 4,5 млн рублей, пишут «Тверские ведомости».