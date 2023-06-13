Площадь лесного пожара в Бурятии выросла до 650 га

Площадь лесного пожара в Бурятии вблизи поселка Таксимо возросла уже до 650 га. Как отметили Главном управлении (ГУ) МЧС России по региону 13 июня, за прошедшие сутки вертолет Ми-8 дополнительно доставил к месту ЧП пожарных-десантников из поселка Нижнеангарск и продолжает работу в Муйском районе.

«В настоящее время площадь лесного пожара составляет 650 га. Угрозы населенному пункту нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 11 июня, глава республики Алексей Цыденов сообщил о начавшемся лесном пожаре площадью до 150 га в Бурятии вблизи населенного пункта Таксимо. По предварительной информации, причиной пожара стал человеческий фактор. Частично распространение огня удалось остановить, но обстановка остается сложной, отмечал губернатор.

Позже в этот же день стало известно, что площадь пожара выросла до 200 га, для его ликвидации были задействованы 71 человек и восемь единиц техники. Также существовала угроза перехода огня на населенный пункт, но затем она была снята.