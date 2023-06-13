Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
Общество
Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Общество
В Минводах задержали участника нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году
Мир
Столтенберг заявил о возможном вступлении Швеции в НАТО уже в июле
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе
Сюжет:

Площадь лесного пожара в Бурятии выросла до 650 га

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь лесного пожара в Бурятии вблизи поселка Таксимо возросла уже до 650 га. Как отметили Главном управлении (ГУ) МЧС России по региону 13 июня, за прошедшие сутки вертолет Ми-8 дополнительно доставил к месту ЧП пожарных-десантников из поселка Нижнеангарск и продолжает работу в Муйском районе.

«В настоящее время площадь лесного пожара составляет 650 га. Угрозы населенному пункту нет», — говорится в сообщении ведомства.

Пламени привет: грозят ли России масштабные торфяные пожары
Засушливое лето может увеличить риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Ранее, 11 июня, глава республики Алексей Цыденов сообщил о начавшемся лесном пожаре площадью до 150 га в Бурятии вблизи населенного пункта Таксимо. По предварительной информации, причиной пожара стал человеческий фактор. Частично распространение огня удалось остановить, но обстановка остается сложной, отмечал губернатор.

Позже в этот же день стало известно, что площадь пожара выросла до 200 га, для его ликвидации были задействованы 71 человек и восемь единиц техники. Также существовала угроза перехода огня на населенный пункт, но затем она была снята.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023