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Более 3 млрд рублей потратят на образование в Калужской области

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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В Калужской области на развитие образования выделят 3,2 млрд рублей. Деньги поступят в рамках нацпроекта «Образование». Из этой суммы 1,1 млрд рублей — из федерального бюджета.

Как уточняет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства, в области до конца года построят четыре новые школы, которые дадут региону 3819 ученических мест. Образовательные учреждения появятся в Калуге на Ермоловской и Байконурской улицах, а также в микрорайоне «Завовражье» в Обнинске. Еще одну школу откроют в селе Лопатино в Тарусском районе.

В августе начнут строить школу в микрорайоне «Тайфун» в Калуге. «Точки роста» откроют в 24 сельских школах и школах малых городов Калужской области. Детский технопарк «Кванториум» создадут в Малоярославце.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что в Калужской области в рамках нацпроекта «Культура» получат новое оборудование 10 музеев. По словам регионального министра культуры и туризма Павла Суслова, новое экспозиционно-выставочное, фондовое, климатическое и другое оборудование позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.

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