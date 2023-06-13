Синоптик предупредил о жаре до 30 градусов в Москве к концу недели

Тепло и солнечно будет в столичном регионе в течение недели, температура воздуха к выходным будет подниматься до +30 градусов, рассказал 13 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве плюс 21–23, завтра уже 23–25. На свой максимум эта волна тепла выйдет в последний рабочий день недели, мы в Москве ожидаем плюс 27–29 градусов, а по области совсем не исключено, что столбики термометров первый раз в этом сезоне преодолеют отметку плюс 30 градусов», — цитирует специалиста «РИА Новости».

По мнению Леуса, самый теплый день года ожидается 15 июня. Ранее самым теплым днем в этом сезоне было 18 мая, тогда воздух прогрелся до +25,9 градуса.

Дождей в течение недели не ожидается, так как Москва и область будут находиться под очагом повышенного атмосферного давления.

Леус добавил, что ночные температуры повысятся до +14...+15 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал о потеплении в столичном регионе. По его словам, в столице температура воздуха может достичь +28 градусов.

Ранее в июне руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется в следующие выходные, 17 и 18 июня, когда температура воздуха поднимется до +28 градусов.