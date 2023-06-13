Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали

Пожар на столичном рынке «Садовод» локализовали. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«В 11:43 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что возгорание локализовано на площади 30 кв м.

Пожар начался ранее в этот день на рынке «Садовод», расположенном на 14-м км МКАД на юго-востоке Москвы. Сначала загорелся один павильон, вскоре огонь распространился еще на два.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на месте образовалось плотное задымление. Продавцы экстренно выносят товар из помещений.

Подробности происшествия устанавливаются.

«Садовод» — один из крупнейших рынков Москвы. Ежегодно его посещают около 36,5 млн человек.

До этого, 27 мая, также сообщалось о пожаре на рынке.