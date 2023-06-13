Енот-полоскун сбежал из дома через вентиляцию в Сосногорске

В Сосногорске в Коми енот-полоскун попал в вентиляционную шахту пятиэтажного жилого дома. Спасатели не смогли пока его обнаружить.

Как пишет ИА «Комиинформ», инцидент произошел 12 июня. Полоскун жил в квартире на первом этаже. Животное забралось в вентиляцию, находившуюся в туалетной комнате под потолком. Обнаружив пропажу питомца, его хозяйка обратилась в ухтинский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС.

Специалисты осмотрели вентиляцию при помощи аппаратуры. Они обошли все квартиры, хозяева которых были дома. Соседи с пятого этажа рассказали, что слышали звуки в вентиляционной шахте. Однако полоскуна так и не нашли.

Спасатели не исключают, что животное либо находится в пустых квартирах, доступ к которым закрыт, либо выбежало на улицу.

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