Russpass предложил туристам межрегиональные маршруты по Москве и Подмосковью

Туристический сервис Russpass запустил новый межрегиональный проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». С его помощью можно составить маршрут с посещением основных достопримечательностей Московского региона, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Сейчас в проекте представлено три летних тематических маршрута — посвященный деятелям русской культуры, гастрономический и исторический. Все они многодневные. А еще доступно восемь образовательных однодневных туров для школьников. Постепенно их дополнят новые предложения», — отметила вице-мэр.

Данный проект является частью концепции межрегиональных путешествий «Москва+». Он разработан столичным комитетом по туризму совместно с областным министерством культуры и туризма.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, совместный проект с Москвой «поможет сделать туристические поездки по Подмосковью и столице еще более интересными и разнообразными». «Развитие такого направления, как межрегиональные путешествия, будет способствовать росту туристического потока в Московскую область, предложит жителям Подмосковья новые маршруты при посещении столицы», — добавила Каклюгина.

Ранее Мостуризм вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода представил программы «Два города — миллион впечатлений» и «Три столицы: от рассвета до заката». Они рассчитаны на путешественников, которые хотят за одну поездку посетить сразу несколько регионов.

Cервис Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Он помогает спланировать путешествие по России: забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане. Портал позволяет составить индивидуальный маршрут или выбрать из уже готовых туристических предложений.