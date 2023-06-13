Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
Общество
Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Общество
В Минводах задержали участника нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году
Мир
Столтенберг заявил о возможном вступлении Швеции в НАТО уже в июле
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Russpass предложил туристам межрегиональные маршруты по Москве и Подмосковью

0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристический сервис Russpass запустил новый межрегиональный проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». С его помощью можно составить маршрут с посещением основных достопримечательностей Московского региона, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Сейчас в проекте представлено три летних тематических маршрута — посвященный деятелям русской культуры, гастрономический и исторический. Все они многодневные. А еще доступно восемь образовательных однодневных туров для школьников. Постепенно их дополнят новые предложения», — отметила вице-мэр.

Данный проект является частью концепции межрегиональных путешествий «Москва+». Он разработан столичным комитетом по туризму совместно с областным министерством культуры и туризма.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, совместный проект с Москвой «поможет сделать туристические поездки по Подмосковью и столице еще более интересными и разнообразными». «Развитие такого направления, как межрегиональные путешествия, будет способствовать росту туристического потока в Московскую область, предложит жителям Подмосковья новые маршруты при посещении столицы», — добавила Каклюгина.

Ранее Мостуризм вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода представил программы «Два города — миллион впечатлений» и «Три столицы: от рассвета до заката». Они рассчитаны на путешественников, которые хотят за одну поездку посетить сразу несколько регионов.

Cервис Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Он помогает спланировать путешествие по России: забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане. Портал позволяет составить индивидуальный маршрут или выбрать из уже готовых туристических предложений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023