Городской пляж в Якутске подготовили к открытию после проведения анализа проб песка и воды. На территории выполнили ремонт и благоустройство.

Речь идет о пляже в 202 микрорайоне. По данным ИА YakutiaMedia, пробы на анализ передало МУП «СТО». Пляж будет открыт после получения положительных результатов анализов. На текущий момент заключены договоры на охрану прибрежной зоны. Кроме того, заключено соглашение с ГИМС для работы на воде.

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