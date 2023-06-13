НАК сообщил о предотвращении 28 диверсий и терактов на транспорте с февраля 2022-го

НАК: в РФ с февраля 2022 года предотвращено 28 диверсий и терактов на объектах транспорта

13 июня 2023, 11:27 0

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив