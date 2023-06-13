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НАК сообщил о предотвращении 28 диверсий и терактов на транспорте с февраля 2022-го

НАК: в РФ с февраля 2022 года предотвращено 28 диверсий и терактов на объектах транспорта
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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С февраля 2022 года в России было предотвращено 28 диверсий и террористических актов на объектах транспорта. Об этом стало известно 13 июня на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), которое провел директор ФСБ Николай Патрушев.

«Директор ФСБ России провел заседание Национального антитеррористического комитета. Рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения СВО. <...> С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов», — сообщили журналистам по итогам заседания комитета.

Ранее, 26 апреля, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов отметил, что в России завершаются масштабные проверки, которые определяют готовность властей противодействовать терроризму. Краснов подчеркнул, что риск диверсий и терактов в РФ существенно возрос.

До этого, 11 апреля, председатель НАКа Александр Бортников заявил, что за год в России предотвращено 118 террористических преступлений с участием молодежи с февраля прошлого года.

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