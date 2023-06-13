В Ереване заявили о достижении взаимопонимания с Баку по вопросам разблокировки коммуникаций

Ереван и Баку достигли взаимопонимания по вопросу разблокировки региональных коммуникаций, остаются лишь технические вопросы. Об этом заявил во вторник, 13 июня, спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Есть взаимное понимание по общим вопросам [разблокирования коммуникаций], существующие проблемы носят технический характер <...> какой груз по какому маршруту», — сказал он на брифинге.

Симонян добавил, что Армения выступает за разблокирование всех дорог.

6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на специальном заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что проведенные за последние несколько недель переговоры в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе «позволили лучше понять позиции сторон». По его словам, сейчас Баку и Ереван находятся «на пороге мира».

За два дня до этого секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года. Он отметил, что переговоры проходят очень интенсивно, и если будет решительная поддержка со стороны международного сообщества, то есть шанс получить мирный договор уже к этому времени.

Ранее, 25 мая, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тогда российский лидер заявил, что препятствия для урегулирования отношений между странами являются «чисто техническими вопросами».

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Новый виток эскалации произошел осенью 2022 года. С тех пор Ереван и Баку периодически обвиняют друг друга в нарушениях на границе.