На территории краснодарского НПЗ локализовали повторное возгорание

Локализовано повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщила пресс-служба краевого главка МЧС 13 июня.

По данным Telegram-канала ведомства, установлено, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, наблюдается контролируемое горение. В 10:10 огонь был локализован на площади 10 кв. м.

На месте работает начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Утром 13 июня администрация Краснодара сообщила о возгорании газовой колонки на территории НПЗ. В 06:58 огонь был локализован на площади 20 кв. м, а в 7:54 — ликвидирован. Известно, что причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке нефтеперерабатывающего завода. Разрушений и пострадавших нет.