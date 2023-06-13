Участок КАД между развязками в Петербурге отремонтировали досрочно

В Санкт-Петербурге досрочно завершили работы на КАД, на 63-м и 64-м км внешнего кольца, между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе. Там меняли гидроизоляцию. Теперь движение осуществляется в штатном режиме по четырем полосам.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонт начался 14 мая. Изначально его планировали завершить 20 июня. Перекрыли две полосы, а по двум оставшимся скорость ограничили до 50 км/ч.

Все работы удалось завершить на неделю раньше срока. Временные знаки уже демонтированы, ограничения сняты.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Васильевском острове до 15 августа ограничат движение по Масляному каналу. Корректировки коснутся участка от Кожевенной линии до 22–23 линии В.О. В Колпинском районе из-за дорожного ремонта закроют отрезок Загородной улицы в направлении от Межевой в сторону Механической. Ожидается, что участок откроют 11 июля.