Еще семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны

Командиры четырех отрядов и трех бригад добровольческого штурмового корпуса во вторник, 13 июня, подписали контракты с Министерством обороны РФ.

Контракты определяют правовой статус и деятельность этих подразделений в зоне в специальной военной операции (СВО).

«Уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт», — отметил принимавший участие в мероприятии генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Контракт регулирует не только деятельность добровольцев, но и распространяется на членов их семей, которые теперь смогут получить установленные государством меры соцзащиты и поддержки.

«Для нас это показатель, государство и Министерство обороны нас заметили, они нас уважают и ценят», — сказал командир добровольческого отряда с позывным Ящик, отметив, что с начала спецоперации отряды добровольцев показали себя как настоящие защитники своего отечества.

За день до этого сообщалось о подписании контракта с Минобороны РФ добровольческий отряд «Ахмат». В подписании участвовали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. Депутат Госдумы Адам Делимханов, также принимавший участие в мероприятии выразил уверенность в том, что данный контракт охотно также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, поскольку он дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны РФ.

10 июня, заместитель главы ведомства генерал Николай Панков заявил, что за первые 10 дней июня контракт с Минобороны подписали 13,5 тыс. человек. По его словам, этот показатель уже в 2,1 раза больше майского за тот же период и в 3,1 раза больше апрельского.

Панков также сообщил, что глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому до 1 июля участники добровольческих отрядов должны будут подписать контракт с Минобороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.