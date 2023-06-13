Особый противопожарный режим отменили на юге и в центре Приамурья
Особый противопожарный режим отменили в центральных и южных районах Амурской области. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.
В связи с нормализацией пожарной обстановки режим перестанет действовать с 14 июня в 21 муниципалитете. Режим продолжает действовать в Зейском и Тындинском округах, Зее, Тынде, Сковородинском, Магдагачинском, Мазановском и Селемджинском районах.
Утром 13 июня в Амурской области действовало пять природных пожаров. В тушении участвуют 109 парашютистов и десантников Амурской авиабазы, также привлечены 11 добровольных пожарных и четыре сотрудника лесхозов. Причиной четырех пожаров стали грозы. В одном из случаев причиной возгорания стала деятельность местных жителей.