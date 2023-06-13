Прокуратура начала проверку из-за пожара на производстве в Петербурге
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту возгорания на территории производства. Пожар возник в здании размером 20х30 м на Витебском проспекте в районе КАД.
Площадь пожара составляет 500 кв. м. Информации о пострадавших в результате инцидента пока не было.
Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на владельцев здания, горит помещение, которое занимает арендатор. Там находится склад с косилками и другой садовой техникой. У арендатора была установлена пожарная сигнализация. Причина возгорания неизвестна.
Корреспондент телеканала сообщает, что пожар вспыхнул с новой силой. Ранее жители Московского района жаловались на сильный химический запах после пожара на Витебском проспекте.
Ранее, 13 июня, сообщалось, что на рынке «Садовод» в Москве произошел пожар. О пострадавших данных не было.