Причиной пожара на НПЗ в Краснодарском крае стал сбой на факельном стояке
Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае стал технический сбой на факельном стояке. Об этом 13 июня сообщил региональный оперативный штаб.
«Произошел технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов», — говорится в Telegram-канале штаба.
В сообщении оперштаба Краснодарского края отмечается, что пожар ликвидировали в 7:54 на площади 20 кв. м.
Пожар произошел на НПЗ ранее в этот день. На улице Захарова загорелись колонны для переработки дизельного топлива на территории завода. Всего от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в тушении возгорания участвовали 131 человек личного состава и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 97 специалистов и 17 единиц техники.