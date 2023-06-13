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Илон Маск заявил об уязвимости небольшого числа Leopard для ПТРК и мин

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Маленькое количество танков уязвимо перед противотанковыми ракетами и минами. На это указал американский предприниматель Илон Маск во вторник, 13 июня, рассуждая о причинах быстрых и масштабных потерь армии Украины в зоне спецоперации.

В соцсети, в частности, обсуждались потери в боях украинской стороной поставленных Киеву западными странами танков Leopard.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и наземными минами. Лучше, чтобы их или не было совсем, или было много», — написал он в Twitter.

Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей соцсети под ником Wall Street Silver, в котором тот отметил, что судя по всему военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) порваны в клочья в ходе боев, состоявшихся в последние дни. По его мнению, украинские военные плохо подготовлены, чтобы правильно использовать поставляемые Западом танки.

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Днем ранее финская газета Helsingin Sanomat подтвердила потерю Киевом трех из шести переданных Финляндией БМР Leopard 2R. Leopard 2R, которые Финляндия передала Украине, представляют собой танки-бульдозеры, оснащенные минным плугом. В этом году Финляндия передала Украине шесть таких машин.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

В тот же день Минобороны рассказало об уничтожении боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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