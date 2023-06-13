Звезды спорта наградят лидеров бизнеса

Первая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 14 июня в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Знаменитые спортсмены вручат награды лидерам бизнеса за вклад в развитие российского спорта. Церемония состоится на сцене театра Юсуповского дворца – уникального памятника истории и культуры. Организаторами премии выступают спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и образовательный бизнес-форум «Репутация».

«Мы видим, что с каждым годом на ПМЭФ не только спорт все активнее заявляет о себе, но и бизнес стал чаще представлять свои спортивные проекты. Уверен, что премия „Чемпион“ станет важным шагом для дальнейшего расширения взаимодействия спорта и бизнеса, реализации новых совместных проектов», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Ведущие компании принимают деятельное участие в развитии спорта, помогают создавать новую спортивную инфраструктуру в регионах, поддерживают федерации и соревнования, вносят вклад в развитие корпоративного и массового спорта. Церемония на ПМЭФ позволит подчеркнуть роль бизнеса в том, что спорт по-настоящему становится нормой жизни для граждан России», – заявил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Награждение пройдет в номинациях: «Реновация в спорте», «Команда», «Второе дыхание», «Спортивный клуб», «Спортивное ДНК», «Спортивное шоу», «ГТО», «Служение спорту», «Репутация».

Ознакомиться с программой Спортивных игр ПМЭФ можно на официальном сайте Форума: forumspb.com/programme/sporting-programme