В Краснодарском крае произошло возгорание на территории НПЗ на площади 20 «квадратов»

В Краснодаре на улице Захарова произошло возгорание на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщила пресс-служба администрации города во вторник, 13 июня.

Уточняется, что по прибытии к месту первых подразделений МЧС было установлено, что произошел технический сбой на факельном стояке.

«По информации пресс-службы завода, на краснодарской площадке при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе. В результате чего в 6:15 сработала штатная система защиты оборудования от повышения давления с выходом паров на факел», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Возгорание было локализовано на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

В этот же день крупный пожар произошел на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили, что горит территория одного автосервиса. О жертвах и пострадавших информации на данный момент нет. Подробности устанавливаются.