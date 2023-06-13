Больше 21 тыс. мальков щуки выпустили в реку Лену в Якутии
Свыше 21 тыс. мальков щуки выпустили в реку Лену специалисты АО «Водоканал» в Якутии. Работа по восполнению рыбных запасов акватории связана со строительством канализационного коллектора.
Мальков выпустили у села Улахан-Ан Хангаласского района. По данным ИА SakhaNews, при проектировании коллектора была проведена оценка воздействия объекта на водные ресурсы и среду обитания. «Водоканал» проводит системную работу по восполнению ущерба, нанесенного природе. В частности, в прошлые годы зарыбление проводили в Мирнинском районе, где в воду выпустили мальков пеляди.
Кроме того, предприятие занимается очисткой сточных вод в Якутске, Жатае, Покровске, Верхневилюйске. В 2022 году запущены две сливные мини-станции для решения проблемы с несанкционированными сливами.