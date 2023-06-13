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В МИД Японии заявили о важности возобновления гуманитарных обменов на Курилах

МИД Японии: возобновление безвизовых поездок бывших жителей на Курилы приоритетно в отношениях с РФ
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Возобновление безвизовых поездок бывших жителей Курильских островов на могилы предков является приоритетным направлением в отношениях Москвы и Токио. На это указал на пресс-конференции во вторник, 13 июня, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

«Что касается возобновления совместных проектов, в том числе визитов на могилы, то это является приоритетом будущих отношений между Японией и Россией. Токио продолжит призывать Россию к возобновлению этих проектов, особенно визитов», — сказал Хаяси, выступление которого транслировалось на YouTube-канале японского МИДа.

Дипломат добавил, что намерен приложить максимальные усилия для продвижения вперед по этому вопросу.

При этом он подчеркнул, что политика Токио по разрешению вопроса о четырех островах и заключении мирного договора будет оставаться неизменной.

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В апреле Япония опубликовала «Синюю книгу по дипломатии», где назвала Курилы незаконно оккупированными Россией. В документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, заявляется, что это исконные японские территории и на них распространяется суверенитет Японии. Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не приемлет подобные формулировки. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркнул он.

В начале года пресс-секретарь президента РФ заявил о невозможности продолжения переговоров Москвы и Токио по мирному договору. С его слов, Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России стран. Также он отметил, что в сложившихся условиях между российской и японской сторонами отсутствует содержательный диалог, что делает переговоры на данный момент невозможными.

Японский премьер-министр Фумио Кисида со своей стороны в начале февраля подтвердил неизменность позиции Японии по поводу четырех островов южной части Курил. В то же время Кисида заявил о намерении Токио продолжить переговоры на основе достигнутых с РФ договоренностей.

По итогам Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Однако Япония так и не подписала мирный договор. Токио продолжает оспаривать принадлежность островов Итуруп, Кунашир и ряда территорий Малой Курильской гряды, называя их своими северными территориями.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора.

В сентябре 2022 года Россия в качестве ответной меры на недружественную политику Токио прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами.

До этого, в марте, Москва отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. Российская сторона также вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих территориях. Кроме того, Россия заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

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