Жару до +40 градусов спрогнозировали в Приморье

Синоптики прогнозируют тропическую жару на территории Приморья до конца недели. Местами температура может повыситься до +35…+40 градусов.

По данным Vostokmedia, пик жары придется на 16–18 июня. Повышение температуры связано с тем, что в приэкваториальной зоне Тихого океана активизировался природный феномен Эль-Ниньо. Из-за перегрева поверхностного слоя океана произошло зарождение аномально раннего супертайфуна. Одновременно над северной частью океана зародился антициклон. Их объединенная циркуляция направляет тропическую воздушную массу с приэкваториальной далеко на север и северо-запад.

Синоптики уточняют, что столкновение тропической воздушной массы с холодной массой над Охотским морем привело к мощным ливням, а затем на некоторое время стабилизировало ситуацию, пишет ИА PrimaMedia.

Глава Примгидромета Борис Кубай отметил, что новые температурные аномалии ожидаются на протяжении лета.