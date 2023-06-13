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В Курской области попали под обстрел ВСУ поселки Глушково и Теткино

Губернатор Старовойт: Глушково и Теткино попали под обстрел со стороны Украины
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Фото: t.me/gubernator_46
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с раннего утра 13 июня обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В своем Telegram-канале он отметил, что в Теткино пострадало девять домов, два из которых загорелись. Кроме того, обстрел нарушил газо- и электроснабжение, также был поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

В поселке Глушково оказались повреждены несколько домов. По словам губернатора, на данный момент обстрел Глушковского района со стороны ВСУ продолжается.

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Ранее, 7 июня, Старовойт сообщил, что украинские боевики сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. В результате территория осталась без электричества. Один рабочий получил осколочные ранения во время восстановления электроснабжения, ему оказали всю необходимую помощь.

2 июня несколько строений были повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Курске. Пострадавших не было

В Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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