В Курской области попали под обстрел ВСУ поселки Глушково и Теткино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с раннего утра 13 июня обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он отметил, что в Теткино пострадало девять домов, два из которых загорелись. Кроме того, обстрел нарушил газо- и электроснабжение, также был поврежден автомобиль. Пострадавших нет.
В поселке Глушково оказались повреждены несколько домов. По словам губернатора, на данный момент обстрел Глушковского района со стороны ВСУ продолжается.
Ранее, 7 июня, Старовойт сообщил, что украинские боевики сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. В результате территория осталась без электричества. Один рабочий получил осколочные ранения во время восстановления электроснабжения, ему оказали всю необходимую помощь.
2 июня несколько строений были повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Курске. Пострадавших не было
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