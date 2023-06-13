Иран построит две АЭС мощностью 1080 МВт каждая

В Иране в южной провинции Бушер началось строительство двух атомных электростанций мощностью по 1080 МВт. Они спроектированы и возводятся иранскими инженерами и техниками, сообщил генерал-губернатор Бушера Ахмад Мохаммадизаде.

По словам чиновника, иранцы сейчас способно реализовать подобные проекты внутри страны.

Издание «Нефть и капитал» напоминает, что в марте 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что строительство АЭС в Иране с участием России идет, а долг Тегерана перед «Росатомом» сокращается.

В свою очередь, в декабре 2022 года западные СМИ писали, что Тегеран начал возводить АЭС на юго-западе страны, в провинции Хузестан, мощностью 300 МВт. Власти Ирана заявляли, что со строительства этой АЭС в стране начнется программа по созданию малых электростанций.

Ранее, в конце мая, Иран заявил об успешном тестовом запуске баллистической ракеты. Объявленный радиус ее действия составляет 2 тыс. км, а боевая нагрузка — до 1,5 т.