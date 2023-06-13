Под Авдеевкой два экипажа украинских БМП сдались в плен российским силам

Два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским военным в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС 13 июня сообщил представитель силовых структур региона.

Он рассказал, что на связь с одним из российских подразделений вышел командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с просьбой об оказании медицинской помощи его раненым солдатам. По его словам, украинская сторона отказала им в эвакуации.

В ходе переговоров командир попросил обеспечить безопасный коридор, поскольку сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1. Собеседник агентства уточнил, что операция прошла успешно, украинские военные находятся на территории республики.

Известно, что в числе сдавшихся в плен оказались 10 украинских солдат, среди которых есть тяжело раненные. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В отношении прочих проводятся проверочные мероприятия на причастность их к совершению военных преступлений.

Ранее, 11 июня, «Известия» показали кадры с призывом военнопленных ВСУ к бывшим сослуживцам сдаваться в плен Вооруженным силам (ВС) РФ. По их словам, военнопленных хорошо содержат и отлично к ним относятся.

До этого, 27 мая, сообщалось, что в Харьковской области военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен двух украинских боевиков. По словам одного из бойцов, на позициях противника также находились стрелковое оружие и боеприпасы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.