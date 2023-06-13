Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
Общество
Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Армия
Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой
Экономика
ФАС попросили оценить обоснованность роста цен на стройматериалы
Происшествия
В Красноярском крае отец застрелил дочь во время перезарядки охотничьего ружья
Мир
В Сирии после крушения вертолета пострадали 22 американских военных
Общество
ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдадут более 208 тыс. человек
Происшествия
Двое детей получили ожоги во время игры на мусорном полигоне под Красноярском
Сюжет:

Под Авдеевкой два экипажа украинских БМП сдались в плен российским силам

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским военным в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС 13 июня сообщил представитель силовых структур региона.

Он рассказал, что на связь с одним из российских подразделений вышел командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с просьбой об оказании медицинской помощи его раненым солдатам. По его словам, украинская сторона отказала им в эвакуации.

В ходе переговоров командир попросил обеспечить безопасный коридор, поскольку сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1. Собеседник агентства уточнил, что операция прошла успешно, украинские военные находятся на территории республики.

Известно, что в числе сдавшихся в плен оказались 10 украинских солдат, среди которых есть тяжело раненные. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В отношении прочих проводятся проверочные мероприятия на причастность их к совершению военных преступлений.

«Будем биться до последнего, не уступим и клочка земли»
Спецрепортаж «Известий» с передовых позиций в районе Горловки

Ранее, 11 июня, «Известия» показали кадры с призывом военнопленных ВСУ к бывшим сослуживцам сдаваться в плен Вооруженным силам (ВС) РФ. По их словам, военнопленных хорошо содержат и отлично к ним относятся.

До этого, 27 мая, сообщалось, что в Харьковской области военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен двух украинских боевиков. По словам одного из бойцов, на позициях противника также находились стрелковое оружие и боеприпасы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023