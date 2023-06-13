Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
Общество
Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Армия
Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой
Экономика
ФАС попросили оценить обоснованность роста цен на стройматериалы
Происшествия
В Красноярском крае отец застрелил дочь во время перезарядки охотничьего ружья
Мир
В Сирии после крушения вертолета пострадали 22 американских военных
Общество
ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдадут более 208 тыс. человек
Происшествия
Двое детей получили ожоги во время игры на мусорном полигоне под Красноярском

В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод

0
Фото: t.me/mchs_kuban
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Краснодара 13 июня.

Установлено, что на улице Захарова загорелись колонны для переработки дизельного топлива на территории НПЗ.

Причиной возникшего огня в администрации назвали сброс на факельный стояк нефтеперерабатывающего завода. Площадь пожара составила 20 кв. м. На данный момент он ликвидирован.

Всего от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в тушении участвовали 131 человек личного состава и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 97 человек и 17 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

На месте также работает заместитель главы Краснодара Игорь Михайлов.

Массовый порядок: в России ужесточат требования по страхованию объектов скопления людей
Поможет ли это пострадавшим сразу получать возмещение при чрезвычайной ситуации

Накануне в Якутске в Республика Саха (Якутия) загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО), являющийся объектом федерального экологического надзора. Площадь возгорания составила более 600 кв. м. На данный момент принимаются все превентивные меры по недопущению перекидывания огня на лесной массив.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023