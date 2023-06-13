В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод

Пожар произошел в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Краснодара 13 июня.

Установлено, что на улице Захарова загорелись колонны для переработки дизельного топлива на территории НПЗ.

Причиной возникшего огня в администрации назвали сброс на факельный стояк нефтеперерабатывающего завода. Площадь пожара составила 20 кв. м. На данный момент он ликвидирован.

Всего от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в тушении участвовали 131 человек личного состава и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 97 человек и 17 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

На месте также работает заместитель главы Краснодара Игорь Михайлов.

Накануне в Якутске в Республика Саха (Якутия) загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО), являющийся объектом федерального экологического надзора. Площадь возгорания составила более 600 кв. м. На данный момент принимаются все превентивные меры по недопущению перекидывания огня на лесной массив.