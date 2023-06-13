Еще семь добровольческих отрядов и бригад подписали контракты с Минобороны России

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев подписал контракты с еще семью командирами отрядов и бригад из состава добровольческого штурмового корпуса. Контракты определяют правовой статус и деятельность этих подразделений в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщили 13 июня в военном ведомстве.

«В течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт. Уверен, что мы с вами совершим много дел на благо России», — отметил Алексеев на церемонии.

Военный также выразил уверенность, что все добровольческие формирования смогут выполнит задачи, которые поставило военно-политическое руководство страны. Алексеев отметил, что добровольцы прекрасно экипированы, все они прошли обучение и, самое главное, у них есть идейная мотивация для выполнения задач в ходе СВО.

Один из заместителей командиров добровольческого отряда с позывным Всадник прокомментировал, что приравнивание добровольцев к регулярным военнослужащим является для них «принципиальным моментом», так как в этом случае отсутствует значимая разница в социальных гарантиях.

Ранее, 10 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, который определит порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, даст им необходимый правовой статус для установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Контракты должны быть подписаны до 1 июля текущего года.

12 июня Минобороны и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый такой контракт. Свои подписи на документе поставили заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.