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Еще семь добровольческих отрядов и бригад подписали контракты с Минобороны России

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Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев подписал контракты с еще семью командирами отрядов и бригад из состава добровольческого штурмового корпуса. Контракты определяют правовой статус и деятельность этих подразделений в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщили 13 июня в военном ведомстве.

«В течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт. Уверен, что мы с вами совершим много дел на благо России», — отметил Алексеев на церемонии.

Военный также выразил уверенность, что все добровольческие формирования смогут выполнит задачи, которые поставило военно-политическое руководство страны. Алексеев отметил, что добровольцы прекрасно экипированы, все они прошли обучение и, самое главное, у них есть идейная мотивация для выполнения задач в ходе СВО.

Один из заместителей командиров добровольческого отряда с позывным Всадник прокомментировал, что приравнивание добровольцев к регулярным военнослужащим является для них «принципиальным моментом», так как в этом случае отсутствует значимая разница в социальных гарантиях.

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Ранее, 10 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, который определит порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, даст им необходимый правовой статус для установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Контракты должны быть подписаны до 1 июля текущего года.

12 июня Минобороны и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый такой контракт. Свои подписи на документе поставили заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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