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Госслужащий поджег бумажных журавликов в Парке мира японского Нагасаки

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Фото: соцсети
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Госслужащий префектуры Нагасаки был арестован по подозрению в поджоге бумажных журавликов, символизирующих молитвы за мир, в Парке мира в Нагасаки 13 июня, пишет японская газета The Mainichi.

«Около 6:25 утра в местную пожарную службу поступил экстренный вызов от прохожего, который сообщил, что в парке в городе Нагасаки горят бумажные журавлики. Пламя, в котором горели бумажные журавлики и цветы, разложенные в парке, было потушено примерно через 10 минут. Никто не пострадал», — пишет издание.

Полицейские, прибывшие на место, арестовали 23-летнего сотрудника префектуры. Он признался в содеянном.

По данным полицейского участка, мужчина обвиняется в поджоге бумажных журавликов зажигалкой утром 13 июня. Бумажные журавлики гирляндами располагались у стены, которая была перенесена в 1958 году из бывшего собора Ураками, района на севере Нагасаки, на который пришелся эпицентр взрыва атомной бомбы. Собор рухнул во время атомной бомбардировки Нагасаки США в 1945 году.

В Гипоцентр-парке находится памятник гипоцентру атомной бомбардировки и другие мемориальные объекты, и люди, в том числе учащиеся, на экскурсиях часто оставляют там бумажных журавликов — в память о всех погибших при бомбардировках детях и девочке Садако Сасаки. Она умерла в 1955 году от лейкемии, которая стала последствием сильной дозы облучения радиацией.

Согласно легенде, о которой девочке рассказала подруга, те, кто сделают из бумаги тысячу журавликов, получат возможность исполнить любое желание. Садако не успела сложить тысячу журавликов, но зародила традицию, следуя которой бумажными журавликами в знак надежды и молитв о мире украшают мемориальные центры в Нагасаки.

Удар по Нагасаки 9 августа 1945 года: число жертв продолжает расти
Удар по Нагасаки 9 августа 1945 года: число жертв продолжает расти
Одну из центральных ролей в памятных мероприятиях по-прежнему играют хибакуся — пострадавшие от бомбардировки города

В мае в Хиросиме прошел саммит G7, участники которого посетили Мемориальный музей мира. Среди гостей был американский президент Джо Байден. Как и обещал ранее, он не стал извиняться за американские бомбардировки в августе 1945 года, но оставил запись в книге посетителей музея.

19 мая кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в беседе с «Известиями» назвал такую позицию Байдена обескураживающей.

По его мнению, это наиболее абсурдная позиция США — приезжать в город, который они разбомбили до основания и не желать обозначить ответственность за это единственной державы.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

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