На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
На Украине оценили ущерб окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС на сумму свыше €1,5 млрд. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин 12 июня в своем Telegram-канале.
По его словам, к подобной сумме пришли по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам экологической политики.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В результате теракта, по обновленным данным на 12 июня, предоставленным врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, всего из региона эвакуировано 7,1 тыс. человек.
Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям региона всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья.
Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.