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Двое детей получили ожоги во время игры на мусорном полигоне под Красноярском

Двое детей получили ожоги во время игры на мусорном полигоне под Красноярском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двое малолетних детей получили ожоги во время прогулки по мусорному полигону в Туруханском районе Красноярского края. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что вечером 8 июня 9-летний мальчик и 12-летняя девочка отправились на полигон твердых бытовых отходов в поисках игрушек. Там они оказались в яме с тлеющим шлаком, откуда их пришлось доставать рейсами санитарной авиации.

«Мальчик получил термические ожоги пальцев нижней конечности I – II степени, девочка — термический ожог обеих голеней, голеностопных суставов и стоп III степени», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Детей госпитализировали в больницу, они проходят лечение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проходит проверка на предмет причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

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Ранее, 2 июня, трое детей погибли во время пожара в селе Карабула Красноярского края. Предварительно, это были двухлетний мальчик, 13-летняя и полугодовая девочки. Причины пожара выясняются.

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