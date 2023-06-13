ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдадут более 208 тыс. человек

Более 208 тыс. человек отправятся на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии и иностранным языкам. Об этом сообщили в Рособрнадзоре в понедельник, 13 июня.

«Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии получат не позднее 28 июня», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В рамках ЕГЭ на выбор представлены пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Минимальный порог составляет 22 балла. Письменная и устная части работы участников оцениваются в совокупности. Результаты экзамена по иностранным языкам будут известны не позднее 4 июля.

5 июня педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович рассказала, как помочь подростку справиться со стрессом накануне экзаменов. По ее словам, при стрессе и тревоге могут помочь дыхательные практики. Для этого необходимо сделать глубокий вдох длиной в пять секунд, затем выдержать паузу в пять секунд и выдыхать еще пять секунд.