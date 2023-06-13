В Сирии после крушения вертолета пострадали 22 американских военных

На северо-востоке Сирии в результате крушения вертолета пострадали 22 американских военных. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США 12 июня в Twitter-аккаунте.

«22 военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается лечение. 10 человек эвакуировали в учреждения более высокого уровня за пределами Центрального командования», — говорится в публикации.

Уточняется, что инцидент произошел еще 1 июня. Причина произошедшего выясняется.

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