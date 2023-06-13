Helsingin Sanomat: Киев потерял половину переданных Финляндией БМР Leopard

Три из шести финских боевых машин разминирования (БМР) Leopard 2R были уничтожены ВС РФ на Украине. Об этом заявила финская газета Helsingin Sanomat (HS) в понедельник, 12 июня.

В публикации отмечается, что фотографии уничтоженных танков опубликовали в российских Telegram-каналах, и, согласно HS fact checker, одно из изображений идентифицируется подлинным.

Специалист по проверке фактов газеты утверждает, что в Telegram-канале «Канал специального назначения» размещено фото с коптера, на котором видны именно финские танки Leopard 2R. Месторасположение техники в Запорожской области тоже является достоверным.

По информации издания, в идентификации финских танков помогло то, что они оснащены противоминным тралом, который можно заметить на фотографиях уничтоженной техники. Как отмечает газета, Финляндия в этом году передала Украине все свои шесть танков Leopard 2R, поскольку они мало использовались финскими вооруженными силами.

В тот же день замглавы МИД Украины Андрей Мельник в интервью немецкой Tagesspiegel заявил, что Берлин должен поставить Киеву больше боевых танков, машин пехоты и другой бронетехники. Кроме того, он попросил Берлин передать еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.