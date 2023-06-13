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Helsingin Sanomat: Киев потерял половину переданных Финляндией БМР Leopard

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Три из шести финских боевых машин разминирования (БМР) Leopard 2R были уничтожены ВС РФ на Украине. Об этом заявила финская газета Helsingin Sanomat (HS) в понедельник, 12 июня.

В публикации отмечается, что фотографии уничтоженных танков опубликовали в российских Telegram-каналах, и, согласно HS fact checker, одно из изображений идентифицируется подлинным.

Специалист по проверке фактов газеты утверждает, что в Telegram-канале «Канал специального назначения» размещено фото с коптера, на котором видны именно финские танки Leopard 2R. Месторасположение техники в Запорожской области тоже является достоверным.

По информации издания, в идентификации финских танков помогло то, что они оснащены противоминным тралом, который можно заметить на фотографиях уничтоженной техники. Как отмечает газета, Финляндия в этом году передала Украине все свои шесть танков Leopard 2R, поскольку они мало использовались финскими вооруженными силами.

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В тот же день замглавы МИД Украины Андрей Мельник в интервью немецкой Tagesspiegel заявил, что Берлин должен поставить Киеву больше боевых танков, машин пехоты и другой бронетехники. Кроме того, он попросил Берлин передать еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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