Разведчики ЦВО рассказали о вскрытии и уничтожении опорного пункта ВСУ

Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выявили местоположение опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) и навели на него огонь артиллерии, обеспечив быстрое уничтожение укрепления националистов на краснолиманском направлении. Минобороны 13 июня представило видео работы разведчиков в лесополосе.

«Нашей разведывательной группой был обнаружен опорный пункт противника — живая сила количеством до отделения. Координаты были переданы артиллеристским подразделениям для нанесения удара. Корректировка огня ведется квадрокоптером», — рассказал о выполненной задаче командир группы с позывным Хантер.

В ходе выполнения боевой задачи разведчики выдвинулись в район разведки и при помощи беспилотников выявили местоположения опорного пункта ВСУ, который был скрыт в лесу средствами маскировки. Координаты передали расчету буксируемой 152-мм гаубицы «Гиацинт - Б» для его уничтожения.

В свою очередь, артиллеристы навели орудие и точными выстрелами уничтожили цель на дистанции более 15 км. Контроль за поражением цели и корректировку ведения огня также выполняли военнослужащие разведывательного подразделения при помощи квадрокоптеров, пояснили в Минобороны.

По словам Хантера, разведка сегодня нужна в бою для сбора информации. Чтобы тихо, бесшумно, без единого выстрела идти впереди всех. Разведчик — это призвание, уверен командир группы, «все сюда с большим желанием идут».

«Всегда выходим парами, работаем. Я даю корректировки по таблице, за Алмазом уже решение — взять поправку или самому что-то регулировать. Уйти стараемся незаметно. Всё делаем по возможности быстро и незаметно. Лёжка — это вообще твой дом: заметил движение противника, отработал и быстренько ушел», — рассказал разведчик-снайпер с позывным Шило.

По словам коллеги Шила разведчика-снайпера с позывным Алмаз, замаскированного снайпера увидеть через оптику сложно, но, выжидая, можно заметить какие-то его движения или ошибки, которые выдадут местоположение врага.

«Человек он такой, ему надо что-то сделать рано или поздно, он совершает ошибку, и появляется точка, где он находится», — пояснил Алмаз.

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