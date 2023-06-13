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Экипажи Ка-52 на предельно низкой высоте выпустили ракеты по опорным пунктам ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи разведывательно-ударного вертолета Ка-52 пустили ракеты по украинским опорным пунктам и бронированной технике на предельно низкой высоте. Минобороны РФ во вторник, 13 июня, опубликовало кадры боевой работы военнослужащих армейской авиации Западного военного округа.

Подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. После залпа — резкое снижение высоты и смена курса на более чем 90 градусов.

Камера объективного контроля фиксирует удар. Каждый вылет вертолетной ударной группы не похож на предыдущий, а также используются обходные маршруты, чтобы запутать противника. Так, ложными целями для зенитных ракет противника становятся тепловые ловушки. При этом о возможной атаке экипаж предупреждает установленный на вертолете комплекс обороны, который подавляет головки самонаведения выпущенных ракет.

Вертолеты Ка-52 выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры украинских боевиков, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений. Вертолет способен как сопровождать транспортные вертолеты, так и нападать, нанося внезапные удары по укрепрайонам и позициям националистов, не подлетая к ним.

После выполнения задачи смешанная группа вертолетов во главе с ударным Ка-52 уходит в район аэродрома подскока. При возвращении на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе. Кроме того, пополняется комплект боеприпасов, заряжаются тепловые ловушки и заливается топливо.

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Ранее, 11 июня, Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения боевой бронированной техники ВСУ на запорожском направлении. Все три единицы техники были уничтожены вместе с экипажами.

9 июня стало известно, что российский ударный вертолет Ка-52 в зоне спецоперации отразил за один вылет 18 зенитных ракет с помощью комплекса «Витебск». Ка-52 вернулся на базу без единого повреждения, именно поэтому вертолетчики называют этот комплекс «яйцами жизни».

1 июня корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры работы российских ударных вертолетов Ка-52. Отмечается, что авиация ежедневно наносит удары по позициям противника, поддерживая пехоту ВС РФ на всех направлениях в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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