Правительство попросили обеспечить охраной школы в малонаселенных городах и районах

В Госдуме просят кабмин пересмотреть постановление правительства № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ», узнали «Известия».

В 2022 году в него были внесены поправки, согласно которым не подлежат охране образовательные учреждения, которые расположены в населенных пунктах численностью населения менее 100 тыс. Соответствующее обращение вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко направил зампред комитета Госдумы по безопасности, член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. Документ есть в распоряжении «Известий».

«Существующие нормативы приводят к тому, что в школах, расположенных на территориях с населением меньше 100 тыс. человек, совсем нет профессиональной охраны, эта роль возложена на технический персонал. Но это несправедливо и неправильно, когда в крупных городах государственные школы охраняют по высшему разряду, а в поселках и малокомплектных школах это зависит от того, есть ли средства на эти цели у родителей», — пояснил «Известиям» депутат.

По его словам, каждый отец и мать, отправляя своего ребенка в учебное заведение, должен быть уверен, что он там гарантированно защищен.

«Поэтому важно пересмотреть данный подход и добиться, чтобы все школы без исключения были полноценно защищены, оборудованы постами охраны и обеспечены высококвалифицированными кадрами. И это должно быть организовано централизованно, с помощью и под наблюдением государства», — подчеркнул политик.

Анатолий Выборный напомнил о едином подходе к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций, на чем неоднократно делал акцент президент РФ Владимир Путин. По его словам, исходя из общедоступных данных, сегодня в России около 24 тыс. сельских школ, однако фактически все они лишены профессиональной охраны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Принять на меру: школы в малых городах хотят обеспечить охраной