На Курилах зафиксировали пепловый выброс в 2 км на вулкане Эбеко
На курильском острове Парамушир на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2 км над уровнем моря, о чем заявили в управлении МЧС по Сахалинской области утром во вторник, 13 июня.
В сообщении говорится, что шлейф от выброса распространился в южном направлении на расстояние более 5 км. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Отмечается, что угрозы населению нет.
Вулкан Эбеко — действующий вулкан высотой 1156 м, расположенный в 7 км от Северо-Курильска на острове Парамушир в северной части хребта Вернадского. Это один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды.
Ранее, 8 июня, на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 км над уровнем моря.
До этого, в конце мая, на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов.