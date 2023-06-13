Мантуров раскрыл детали продажи завода Toyota в Санкт-Петербурге
Российские активы японской Toyota были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во вторник, 13 июня, автозавод в Санкт-Петербурге компания продала именно на таких условиях.
«Нет, сделка по переходу активов Toyota, так же, как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», — заявил Мантуров «РИА Новости».
Сделка по продаже российских активов Toyota состоялась в конце марта. Соглашение подразумевало полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю.
8 июня стало известно, что Минпромторг планирует передать этот завод российскому концерну «Алмаз-Антей», чтобы начать выпуск грузовых автомобилей к 2024 году, а в 2026 ― электромобилей E-Neva.
15 мая гендиректор АО «Обуховский завод» (входит в «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников сообщил о планах начать производство микрокаров L-type на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Госконцерн «Алмаз-Антей» также планировал инвестировать от 35 до 37 млрд рублей в переоборудование завода для собственного производства.
В сентябре 2022 года японская корпорация Toyota Motor объявила о решении закрыть свое предприятие в Санкт-Петербурге. Завод был рассчитан на производство 100 тыс. машин в год и работал с конца 2007 года.