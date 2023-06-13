Эксперт Дандыкин рассказал об итогах первых дней контрнаступления ВФУ

За неделю с небольшим вооруженные формирования Украины (ВФУ) не смогли прорвать нашу оборону и понесли большие потери, потеряв не менее двух бригад с техникой, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Украинские силы надеялись на большее. То, что наступление началось, признал даже Зеленский, сказав, что это не разведка боем. В наступление пошли бригады, которые были подготовлены на Западе и оснащены натовской техникой», — отметил он.

По словам эксперта, противник недосчитался не менее 10% современной западной военной техники, включая танки «Леопард» производства Германии и БМП «Бредли», которые изготавливают в США. Он отметил, что в настоящее время ВФУ прекратили ее использовать на других стратегических направлениях в зоне СВО.

«Только за 12 июня противник потерял полноценный батальон с приданными средствами усиления. За неделю с небольшим они недосчитались двух бригад с техникой. При этом продвинуться вперед не смогли», — подчеркнул Дандыкин.

Также военный эксперт отметил, что наводнение, возникшее после подрыва Каховской ГЭС, даст противнику возможность перебросить части из Херсонской области на Донбасс.

«Могут возобновить там атаки. Но без поддержки с воздуха им ничего не светит. Наша армия отмобилизовалась, сделали выводы из неудач прошлой осени. Новые попытки контрнаступления, думаю, к успеху противника не приведут. Нам же надо готовить ответный ход», — резюмировал Дандыкин.

В зоне проведения спецоперации за сутки потери противника на трех направлениях составили свыше 510 военнослужащих и 27 единиц военной техники, включая семь танков, самоходные артиллерийские установки и боевые бронемашины, рассказали в Минобороны РФ 12 июня.

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